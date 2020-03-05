ABD'de devlet memurlarına TikTok yasağı gündemde

ABD, hâli hazırda istihbarat ve güvenlik birimlerinde yasak olan Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un tüm devlet memurlarına yasaklanması gündeme geldi. Senatör Josh Hawley, TikTok'un "büyük bir güvenlik riski" yarattığını savundu.

Çin, ABD'nin TikTok'u verileri Çin'e transfer ettiği iddiasını reddediyor. Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, hazırladığı tasarıyı Senato’ya sunacağını açıklarken, TikTok’un elde ettiği verileri Çin hükümetiyle paylaştığını öne sürdü.

“Tüm kamu çalışanlarının konum verilerinin Pekin’in elinde olmasını gerçekten istiyor muyuz” diyen Hawley, bu durumun büyük bir güvenlik riski olduğunu öne sürdü.

Şirketin sözcülerinden biri, dün yaptığı açıklamada, ABD’de senatörlerle bir toplantı yaparak veri güvenliğine dair bilgilendirme yapmayı planladıklarını söyledi.

TikTok indirenlerin sayısı 1 milyarı aştı

Hâli hazırda, ABD’de ulusal güvenlik ve istihbarat birimlerinde çalışanlara TikTok kullanımı yasaklanmış durumda. Çin merkezli uygulama olan TikTok uygulamasını indirenlerin sayısı Şubat 2020’de 1 milyarı aştı. Pekin merkezli ByteDance adlı şirkete ait olan uygulama, 2017’den bu yana iOS ve Android sistemlerinde kullanılıyor.