ABD'de dev opah karaya vurdu

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ABD'nin Oregon eyaletinde bir kumsalda geçen hafta pek alışılmamış bir şey görüldü.

Sunset kumsalında karaya vurmuş 45 kilogramlık bir opah balığı bulundu. Seaside Akvaryumu, bu balıkların Oregon kıyılarında nadir görüldüğünü ifade etti.

Akvaryumun genel müdürü Leith Chandler, "Bunlar havalı balıklar ve kendilerini genelde buralarda görmeyiz. Burada yaşayanlar için heyecanlı bir olaydı" dedi.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, bu balıklar okyanusta çok derinde yaşadığı için haklarında çok fazla şey bilinmediğini ifade etti.

Balığın durumu sebebiyle bulunmadan önce sadece 1 saat kadar karada kaldığını düşündüğünü belirtirken, "Maalesef karaya vurduğunda zaten ölüymüş, ama ona kuşlardan önce ulaşmayı başardık" dedi.

Mevut olarak bir dondurucu saklanan balık, daha sonra incelemeler için yerel bir kuruluşa verilecek.