ABD'de Demokrat Parti ön seçimlerine 'düzensizlikler' damga vurdu; sonuçlar açıklanamadı

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ABD'de Kasım ayında Cumhuriyetçi Donald Trump'ın karşısına çıkacak Demokrat adayı belirleyecek ön seçimin ilk ayağının sonuçların açıklanması "sayıların aktarılmasındaki düzensizlikler" sebebiyle ertelendi.

İlk ön seçimin yapıldığı Iowa'da oyları sayanların sonuçları merkezi bildirmek için kullandığı telefon aplikasyonunda problemler olduğu ile ilgili şikayetlerde bulunulmuştu. Eyaletin Demokrat Parti başkanlığı bu iddialardan sonra "ekstra dikkatli olmak için kalite kontrolü" yaptıklarını duyurdu. Iowa Demokrat Parti Başkanlığı İletişim Direktörü Mandy McClure, "Üç sonuç setinde düzensizlikler bulduk" dedi. McClure, seçim sonuçlarına dışarıdan müdahale edilmesi gibi bir durum olmadığını dile getirdi.

Demokrat Parti'ye kayıtlı seçmenler dün erken saatlerden oy verme işleminin sona erdiği saate kadar seçim merkezlerine akın ederken, bin 600 sandığın hiç birinden ne sonuç alındığı duyurulmadı.

Parti, sonuçların bugün(4 Şubat) açıklanacağını belirtti ancak belli bir saat duyurmadı.

Ön seçimlerde Donald Trump'ın rakibi olmak için 11 Demokrat aday adayı yarışıyor. Ön sıralarda bulunmayan adayların süreç ilerledikçe yarıştan çekilmeye başlaması bekleniyor.

Iowa ön seçimi için yapılan anketlerde Senatör Bernie Sanders bir adım önde gözükse de, Joe Biden, Elizabeth Warren ve Pete Buttigieg de yakın sonuçlar alıyordu.

Iowa ön seçimi, Aday adaylarının bir yıldan uzun süredir yürüttüğü kampanya sürecinin ilk testi olarak kabul ediliyor.

Öte yandan Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerde Trump, partisine kayıtlı Iowa'lı seçmenlerin yüzde 97'sinin oyunu alarak delegeleri kolaylıkla kazandı. Görevde olan başkanın partisinde yapılan ön seçimler çoğunlukla 'sembolik' olarak gerçekleştiriliyor.