ABD'de Demokrat Parti ön seçimleri: Joe Biden'dan Güney Carolina zaferi

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ABD'de başkanlık seçiminde Donald Trump'ın karşısında yer alacak Demokrat Partili adayı belirleyecek ön seçimlerin Güney Carolina ayağı gerçekleşti. Güney Carolina ön seçiminde açık farkla zafer Joe Biden'ın oldu.

Güney Carolina ön seçiminde Joe Biden yüzde 48.4 puanla birinci oldu. Biden'ı farkla takip eden Bernie Sanders'ın oy oranı yüzde 19.9 oldu. Sanders'ı yüzde 11.4 ile Tom Steyer ve 8.2 ile Pete Buttigieg takip etti.

Biden; Iowa, New Hampshire ve Nevada'da varlık gösterememişti.

Biden delege sayısında Sanders'a bir adım daha yaklaştı

Güney Carolina sonuçlarıyla birlikte Joe Biden'ın delege sayısı 34'ten 41'e yükseldi. 53 delege ile şu an adaylar içinde önde olan Sanders'a yetişmek için 12 delegeye ihtiyacı kaldı. Pete Buttigieg'in ise şu anda 26 delegesi bulunuyor.

Adayların Demokrat Parti başkan adayı olarak gösterilmek için bin 991 delegeye ihtiyaçları var.

Steyer çekildi

Demokrat Parti başkan adaylarından Tom Steyer, Güney Carolina sonuçlarının ardından başkanlık yarışından çekilme kararı aldı.