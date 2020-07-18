ABD'de Demokrat Parti'nin ilerici kanadı için zafer gecesi

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ABD'de son yıllarda Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, Elizabeth Warren ve Ilhan Omar gibi isimlerin elde ettiği başarılarla ülke siyasetinin en çok konuşulanlarında bir haline gelen Demokrat Parti'nin ilerici kanadı, dün akşam büyük bir zafer elde etti.

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde New York'un 16. bölgesini temsil etmek için yarışan ilerici aday Jamaal Bowman, koltuğu 16 dönem üst üste kazanan Eliot Engel'i ön seçimlerde geçmeyi başardı.

Senatör Warren ve Ocasio-Cortez'in yanı sıra MoveOn ve Our Revolution gibi liberal grupların da desteğini alan Bowman'ın Hillary Clinton, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Vali Anthony Cuomo gibi nüfuslu Demokratların desteklediği Engel'i geçmesi, Bowman'ın "Demokrat Parti'nin müesses nizamını yendiği" yorumlarına sebep oldu.

Bowman'ın kampanya direktörü Luke Hayes, konuyla ilgili destekçi ve çalışanlara gönderdiği notta, "Jamaal'ın galibiyeti Ocasio-Cortez'in 2018'de aldığı zaferle kıyaslanıyor, ancak bu sefer geldiğimizi gördüler. Ellerinde ne varsa ardlarına koymadılar ve 5 milyon dolar harcadılar. Milyon dolarlık iyilikler istediler, her türlü siyasi yardımı istediler, her imkanı zorladılar. Ancak yine de biz kazandık" yazdı.

Ön seçim zaferinden sonra Bowman'ın Kongre'ye girmesine kesin gözüyle bakılıyor. NY'nin 16. bölge koltuğunu on yıllardır çok ciddi farkla Demokratlar kazanıyor.

İlerici adaylar Bernie Sanders ve Elizabeth Warren'ın başkan adaylığını Demokrat Parti ön seçimlerinde merkezci Joe Biden'a kaybetmesi, birçok destekçinin moralini bozmuştu. Eski bir okul müdürü olan Bowman'ın zaferinin ilericileri tekrar ateşleyebileceği konuşuluyor.

Aynı zamanda Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olan Engel, sonuçlar resmileştikten sonra takibini tebrik etti ve "Bunu hiç bir zaman kendi sandalyem olarak görmedim. Bu sandalye halkındır" dedi.