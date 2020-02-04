ABD'de Demokrat ön seçimlerinde 'teknoloji problemi' yaşandı: "Bir daha CHP ile alay etmeyeceğim"

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Türkiye'de faaliyet gösteren Kanadalı gazeteci Nick Ashdown, ABD'de başkanlık seçiminde Donald Trump'ın rakibini belirlemek üzere başlayan Iowa ön seçim sürecinde yaşanan teknik aksaklığı "Bir daha CHP ile dalga geçmeyeceğim" sözleriyle yorumladı.

ABD'de Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın rakibini belirlemek üzere Demokrat Parti'de ön seçim süreci Iowa eyaletinde başladı. Fakat oy sayım sürecinde teknik aksaklıklar oldu ve sonuçların açıklanması aksadı. Demokrat Parti çalışanları, oy sayım işleminde yaşanan sıkıntıların 'hacklenme' kaynaklı olmadığını duyurdu.

Ashdown, Twitter hesabında BBC'nin Iowa'daki teknik aksaklığı duyurduğu haberi alıntılayarak "Bir daha CHP ile dalga geçmeyeceğim" yazdı.

Başka bir Twitter kullanıcısı ise şakalaşmaya "Süreci denetlemesi için Onursal Adıgüzel'i mi işe almışlar?" cümlesiyle katıldı.