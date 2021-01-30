ABD'de Demokrat Kongre üyesi, Cumhuriyetçi mevkidaşı "tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle ofisini taşıyor

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ABD'de Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Cori Bush ofisini, "güvenlik endişeleri" nedeniyle Cumhuriyetci mevkidaşı Marjorie Taylor Greene'in ofisinin uzağına taşıdığını bildirdi.

Bush, Greene'in ekibinin kendisini "azarladığını" ve maske takmayı reddettiğini söyledi.

MSNBC'ye konuşan Bush, "Fast food sektöründe çalıştım. Çocuk bakımı sektöründe çalıştım. Daha önce hiç böyle bir ortamda çalışmamıştım" dedi.

Bush, Trump yanlısı görüşleriyle bilinen yeni seçilmiş Greene'in Kongre ofislerini birbirlerine bağlayan tünellerde kendisine, "Siyah Canlar Kıymetlidir ile şiddeti teşvik etmeyi bırak" diye bağırdığı belirtildi.

"Korktuğum için değil. St. Louis halkına hizmet etmek için burada olduğum gerekçesiyle ofisimi taşıyorum" diyen Bush "Kongre'de Marjorie Taylor Greene adlı beyazların üstünlüğüne inanan kişi bize karşı plan mı yapıyor?' diye göz ucuyla bakmaya devam edemem" ifadelerini kullandı.