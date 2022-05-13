ABD'de Cumhuriyetçi senatör, Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardımı tek başına engelledi

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ABD'nin yasama organı Kongre'nin üst kanadı Senato'da Demokrat ve Cumhuriyetçiler, nadir görülen bir şekilde bir araya gelerek Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık desteğin geçirilmesine destek verdi. Kararın alınmasını ise tek bir kişi engelledi: liberteryen görüşleriyle tanınan Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul.

Salı günü Temsilciler Meclisi tarafından geçirilen paketin daha fazla gecikmesini önlemek için karşıt görüşteki partilerin Senato'daki liderleri görüşüp yardıma destek kararı aldı. Paket için yapılacak harcamanın boyutunu çok bulan Rand Paul ise kararın Başkan Joe Biden'ın masasına gönderilmesini tek başına önledi.

Paul'un yarattığı açmaz sebebiyle paketin geçirilmesi gelecek haftaya kaldı.

Sürecin hızlanmasını talep eden Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, "Paket hazır, iki partiden de sanetörlerin çoğunluğu geçirilmesini istiyor. Eğer Senatör Rand Paul anlamsız talebinde diretirse başaracağı tek şey Ukraynalıların çok ihtiyacı olan yardımı tek başına geciktirmek olacak" dedi.