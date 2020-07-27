ABD'de Cumhuriyetçi senatör, köleliği "gerekli kötülük" olarak nitelendirdi!

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Cumhuriyetçi Arkansas Senatörü Tom Cotton, Afrika kıtasından zorla getirilen milyonlarca kişinin köle olarak kullanılmasını, "birliğin üzerine inşa edildiği gerekli kötülük" olarak nitelendirdi.

2024'te Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylarından biri olacağı konuşulan Cotton, bahsi geçen ifadeleri Arkansas Democrat-Gazette'e yaptığı açıklamalarda New York Times'ın '1619 Project'ini eleştirirken sarf etti.

Cotton, Kongre'de '1619 Project'in okullarda işlenmesi için federal fon kullanılmasını yasaklayan bir tasarı sunmuştu. '1619 Project', ABD'ye köle gemilerinin getirildiği ilk yılları inceliyor.

Cotton, "New York Times'ın projesi ABD'nin özünde sistematik olarak ırkçı bir ülke olduğunu ve geri dönemeyeceğini savunuyor" dedi.

Bu yargıyı reddettiğini ifade eden Cotton, "Köleliğin tarihini ve ülkemizin kalkınmasında nasıl bir rol oynadığını incelemeliyiz, yoksa ülkemizi anlayamayız. Kurucu Babalar'ın dedi gibi, "Kölelik, birliğimizin üzerine inşa edildiği gerekli kötülüktür". Ancak Abraham Lincoln'ün dediği gibi, "Birlik, sonunda köleliği ortadan kaldıracak şekilde kurulmuştur" diye konuştu.