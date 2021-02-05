ABD'de Cumhuriyetçi Parti'yi bölen figür, Temsilciler Meclisi komitelerindeki görevlerinden alındı

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ABD'nin yasama organı Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, aşırı sağcı görüşleriyle sık sık gündeme gelen Marjorie Taylor Greene'i komitelerdeki görevlerinden aldı.

Dünkü oturumda 230 Temsilciler Meclisi üyesi Greene'in görev yaptığı komitelerden çıkarılması yönünde oy kullanırken, 199 kişi bu görevleri sürdürmesi yönünde oy kullandı. Sadece 11 Cumhuriyetçi, kendi partilerinden olan Greene'e karşı oy kullandı.

Oylamadan önce Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer, Greene'in Facebook'ta paylaştığı bir fotoğrafı meslektaşlarına gösterdi. Bu fotoğrafta Greene'in elinde silah tuttuğu bir fotoğrafın Demokratların ilerici Kongre üyelerinin önüne fotoşoplandığı görülüyor. Paylaşımda, "Tayfa'nın en büyük kabusu" ifadeleri yer alıyor.

Alınan karar doğrultusunda Greene, Temsilciler Meclisi bütçe, çalışma ve eğitim komitelerindeki koltuğunu kaybedecek.

Greene, ortaya attığı komplo teorileri ve ırkçı söylemleriyle sık sık gündeme gelmişti.

Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen figürlerinden Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, Greene'in ifadelerinin partinin "kanseri" olduğunu söylemişti. McConnell açıklamasının devamında Greene'in ismini direkt olarak kullanmadan, "11 Eylül'de Pentagon'a uçak girmediğini, okullara yapılan bazı silahlı saldırıların gerçek olmadığını ve Clintonların JFK Jr.'ın uçağını düşürdüğünü savunan bir kişi gerçeklikten kopmuştur" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bir gün önce Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy, Greene'i cezalandırmayı kabul etmemişti.