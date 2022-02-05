ABD'de Cumhuriyetçi Parti, 6 Ocak Kongre saldırısına katılanları "meşru siyasi söylem dile getiren sıradan vatandaşlar" olarak nitelendirdi

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Birçok kişiyi şaşırtan bir hamle ile Cumhuriyetçi Parti, Donald Trump'ın seçim sonuçlarını tersine döndürme çalışmalarını ve 6 Ocak 2021'de Kongre binasına Trump destekçilerinin yaptığı ölümcül saldırıyı 'meşru siyasi söylem' olarak nitelendirdi.

Karar, Salt Lake City'de Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi'nin (RNC) kış toplantıları sırasında Kongre üyeleri Liz Cheney ve Adam Kinzinger'in resmen kınanması sürecinde resmileşti. Cheney ve Kinzinger, Kongre saldırısını soruşturan paneldeki tek Cumhuriyetçilerdi.

Oy birliği ile geçirilen bir kararda "Cheney ve Kinzinger'ın meşru siyasi söylem dile getiren sıradan vatandaşları yargılamaya çalıştığı" ifade edildi.

Ne olmuştu?

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 7 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.