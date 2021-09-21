ABD'de Covid ölümleri, 1918-19 grip salgınıyla aynı sayıyı gördü

ABD’de Koronavirüs ölümlerinin 1918-19 yılllarında yaşanan grip pandemisiyle aynı sayıda insanın ölümüne neden olduğu tespit edildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, ABD’de Covid-19 nedeniyle şu ana kadar 675 bin kişi hayatını kaybetti.

1918-19 yıllarında ABD nüfusu bugün olduğunun üçte biriyken grip salgını bugün Covid’in öldürdüğü kadar insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Geçmişte salgın ABD nüfusu için çok daha büyük bir yıkıma neden olsa da bugün bilim ve teknolojinin geldiği noktada 675 bin ölümün de çarpıcı bir sayı olduğu değerlendirildi.

Bilim insanları, aşılarla birlikte gelen bağışıklık sonucu Koronavirüs’ün mevsimsel bir hastalığa dönüşmesini umuyor.