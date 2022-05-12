ABD'de Covid kaynaklı ölümler 1 milyonu geçti

Beyaz Saray, ABD'de Covid-19 kaynaklı ölümlerin 1 milyonu geçtiğini açıkladı.

Dünya genelinde kaydedilen Covid-19 vakaları 519 milyon, Covid ölümleri 6.25 milyonu geçerken Beyaz Saray’dan da ABD’deki duruma ilişkin bir açıklama geldi. ABD’de Covid ölümlerinin 1 milyonu aştığı belirtildi.

ABD’de 203 binden fazla çocuğun ebeveynlerinden ya da bakıcılarından birini kaybettiği aktarıldı.

ABD’de Koronavirüs varyantları nedeniyle virüs bulaşının arttığı da tespit edildi. ABD’deki yedi günlük vaka ortalaması 78 bin seviyesinde ilerledi.