T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

ABD'de Covid-19 nedeniyle can kaybı 200 bini geçti

16 Eylül 2020 17:30

ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1132 artarak 200 bin 280'e yükseldi.

ETİKETLER

ABDABD KoronavirüsKoronavirüsCovid-19ABD Covid-19
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24