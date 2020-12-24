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Koronavirüs

ABD'de Covid-19 aşısı olanların sayısı 1 milyonu aştı

24 Aralık 2020 00:00

ABD'de yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu aştı.

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