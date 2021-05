ABD'de Colorado'nun "Et Yememe Günü" ilan etmesine karşılık olarak komşu eyalet Nebraska "Menüde Et Var Günü" ilan etti

T24 Dış Haberler

ABD'de Nebraska eyaletinin Valisi Pete Ricketts, komşu eyalet Colorado'nun vatandaşlarını bir günlüğüne et yememeye teşvik etmesinin ardından "et tüketme yanlısı" br bildiri imzaladı.

Ricketts, Coloradoluların et yememeye teşvik edildiği önümüzdeki cumartesi gününe denk gelecek bir şekilde de 20 Mart'ı "Menüde Et Var Günü" olarak ilan etti. Colorado Valisi Jared Polis geçen ay hayvan hakları gruplarının desteğiyle bir "Et Yememe Günü" ilan etmişti. Colorado'da "Et Yememe Günü"nün bir bağlayıcılığı bulunmuyor, restoranlar et servis etmeye devam edebilecek.

Ricketts bir kasap dükkanından yaptığı açıklamada, "Bu biz Nebraskalıların yaşam stiline yapılmış bir direkt saldırıdır" dedi. Nebraska Valisi, etin protein açısında zengin bir gıda olduğunu vurguladı ve et üretiminin Nebraska'nın en önemli sektörlerinden biri olduğunu ifade etti.