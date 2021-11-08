ABD'de çocuklar için Covid aşısı kampanyasında kullanılan Susam Sokağı karakterine Cumhuriyetçilerden tepki

ABD’de Pfizer/BioNTech aşısının 5-11 yaş arasında uygulanmasına onay verildikten sonra Susam Sokağı karakterlerinden Big Bird (Minik Kuş) kampanya için kullanıldı. Texas senatörü Ted Cruz başta olmak üzere Cumhuriyetçiler, Big Bird’ün aşı kampanyasına tepki gösterdi.

ABD’de çocuklar için Covid aşısı kampanyasında Susam Sokağı’nın dev bir sarı kuş olan karakteri Big Bird adına açılan Twitter hesabından “Bugün Covid-19 aşımı oldum. Kanatların çok az ağrıdı ancak bu vücuduma daha fazla koruma sağlayacak” ifadeleriyle tweet atıldı.

Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz, Big Bird’lü kampanyaya “5 yaşındaki çocuğunuz için hükûmet propagandası!” yazdı.

Fox News’dan Lisa Boothe da “çocukların beyninin yıkandığını” öne sürdü.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ekim ayında 5-11 yaş arasında 66 çocuğun Covid nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Özellikle okulların açılmasıyla dünya genelinde çocukların Covid’e yakalanma oranları artıyor.