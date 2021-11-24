ABD'de cezaevinde 42 yıldan fazla hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı

ABD'nin Missouri eyaletinde üç cinayetten hüküm giyen 62 yaşındaki Kevin Strickland, 42 yıldan fazla hapis yattıktan sonra aklandı ve serbest bırakıldı. Ancak Missouri yasalarına göre, yapılan hata nedeniyle Strickland'ın tazminat alması bile mümkün olmayacak.

Kevin Strickland, 1978'de 18 yaşındayken tutuklanmasından bu yana suçsuz olduğunu söylüyordu.

Strickland, hapiste tam 15 bin 487 gün geçirdi. Ancak kısa süre önce, suçsuz yere mahkum dilenlerin haklarını korumayı amaçlayan Missouri Masumiyet Projesi adlı grubun da çabalarıyla, suçlamalar yeniden yargı önüne getirildi ve Strickland hakkındaki karar bozuldu.

ABD'de 1989 yılından bu yana iptal edilen cezaların işlendiği kayıtlara göre, Strickland ülkede şimdiye kadar en uzun süre haksız yere hapis yatan kişilerden biri oldu.

25 Nisan 1978'de Kansas'ta bir ev soygunu sırasındaki ölüm olaylarından suçlanan Strickland, 1979 yılındaki mahkemede 50 yıl boyunca şartlı tahliye hakkı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar kendisini teşhis eden bir kişinin tanıklığına dayanarak alınmıştı.

Olay nasıl gerçekleşmişti?

Soygun gecesi, dört kişi girdikleri evde üç kişiyi vurdu. Hepsi de 20'li yaşlarda olan Sherrie Black, Larry Ingram ve John Walker adındaki gençler hayatını kaybederken, yaralanan dördüncü kişi olan Cynthia Douglas ölü taklidi yaparak kurtulmayı başardı.

Douglas, bazılarına göre baskı altında, şüpheliler arasından Strickland'i teşhis etti.

Strickland olay gecesi evde televizyon seyrettiğini söylüyordu. İtham edildiği suçlamayla ilgili olarak hakkında hiçbir fiziksel kanıt bulunmadı.

1979 yılındaki ilk mahkemesinde karar için gerekli çoğunluk sağlanamadı. Siyah bir jüri üyesi beraat yönünde oy kullanmıştı.

İkinci mahkemede tamamı beyazlardan oluşan jüri Strickland'i suçlu buldu.

Strickland'in teşhis eden Cynthia Douglas yıllar sonra, Midwest Masumiyet Projesi adlı gruba "O zamanlar her şey çok net değildi, artık daha fazla bilgim var ve elimden gelirse bu kişiye yardım etmek isterim" diye yazdı.

Douglas ifadesini mahkeme önünde değiştirecek kadar uzun yaşamadı ancak yakınları yanlış kişiyi teşhis ettiği konusunda ifade verdiler.

Jackson County'deki savcılar, geçen yılın Kasım ayında Strickland hakkındaki kararı tekrar değerlendirmeye aldılar ve Misspouri'de yeni çıkan bir yasa uyarınca derhal suçlamaların iptal edilmesini ve serbest bırakılmasını istediler.

Savcıların talebi dün bakılan mahkemede karara bağlandı ve Strickland'in derhal serbest bırakılması kararlaştırıldı.

Strikland'ın serbest bırakılması için aylardır uğraş veren Midwest Masumiyet Projesi avukatları BBC'ye durumdan büyük memnuniyet duyduklarını söylediler.

Masumiyet Projesi Hukuk Dairesi Başkanı Tricia Rojo Bushnell de, ilk baştan beri yargıçların kanıtları gördükten sonra Strickland'in suçsuz olduğuna karar vereceklerinden emin olduklarını bildirdi.

Bushnell yayımladığı bildiride, "Hiçbir şey ona kaybettiği yılları geri vermeyecek ve bir kuruş bile tazminat alamayacak. Buna adalet denmez" ifadesini kullandı.

Missouri eyaleti yasalarına göre, tanık ifadesine göre değil, sadece DNA kanıtı ile aklanan mahkumlara tazminat ödeniyor.