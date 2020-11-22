ABD'de bir Wipeout yarışmacısı hayatını kaybetti

Ekstrem spor yarışması "Wipeout"un ABD'de yayımlanan bölümünde engelleri aşmaya çalışan bir yarışmacı hayatını kaybetti.

NBC News'un aktardığı habere göre, Wipeout yarışmasında 30'lu yaşlarındaki bir yarışmacı hayatını kaybetti. Yarışmacının ölüm sebebi henüz paylaşılmadı.

Yapım ekibine yakın olan iki kaynak, yarışmacının ambulansa ihtiyacı olduğunun engelleri tamamladığında fark edildiğini söyledi. Olay yerindeki ekipler tarafından ilk müdahalenin yapıldığı yarışmacı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yarışmacı, hastanede hayatını kaybetti.

Yarışmanın çekimleri durduruldu.