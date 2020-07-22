ABD'de bir Starbucks çalışanı, polis memurunun kahvesine tükürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

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ABD'nin New Jersey eyaletinde bir Starbucks baristası, bir polis memuru için hazırladığı kahvenin içine tükürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

NJ.com'un aktardığına göre 21 yaşındaki Kevin Trejo, "bir polis memurunun vücut sıvılarıyla temasa girmesine sebep olarak onu tehlikeye atmakla" suçlanıyor.

Park Ridge Polis Şefi Joseph Madden, "Trejo'nun yaptığı şeyle böbürlendikten sonra" polisler tarafından sorgulandığını ifade etti.

Starbucks sözcüsü Sara Autio, Trejo'nun kovulduğunu ve davranışlarının şirketin duruşunu yansıtmadığını ifade etti.

ABD'nin birçok eyaletinde siyah vatandaş George Floyd'un öldürülmesinin ardından sistematik ırkçılık ve polis şiddetine karşı eylemler düzenlenmeye başladı.