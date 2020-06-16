ABD'de bir sömürgecinin heykelini indirmeye çalışan protestoculardan biri vuruldu

ABD'nin New Mexico eyaletinde ırkçılık karşıtı eylemler sırasında şehir müzesinin dışındaki bir İspanyol sömürgecinin heykeli yıkılmaya çalışıldı. Heykelin yıkıldığı sırada bir protestocu kimliği belirlenemeyen biri tarafından vuruldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, New Mexico'nun Alburquerque kentinde gerçekleşen ırkçılık karşıtı eylemlerde şehir müzesinin dışındaki İspanyol sömürgeci Juan de Onate heykeli yıkılmaya çalışıldı. Heykele bir zincir dolandı ve çekildi.

Aynı sırada başka bir grup ise heykeli korumak amacıyla sokağa çıktı. Heykelin yıkılmaya çalışıldığı sırada silah sesleri duyuldu. Protestoculardan birinin vurulduğu anlaşıldı.

FBI yerel yetkililerle birlikte protestocuyu kimin vurduğunun araştırıldığını söyledi. Albuquerque polis sözcüsü Gilbert Gallegos, polisin protestocuları dağıtmak için biber gazı kullandığını söyledi. Olaydan önce bölgeye gelen silahlı kişilerin silahlarının alındığını söyledi.

Vurulan protestocunun hastanede ve durumunun stabil olduğu belirtildi. Yıkılmak istenen heykel ise geçici süreyle yerinden kaldırıldı.