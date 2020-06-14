ABD'de bir siyah vatandaş daha polis tarafından öldürüldü; protestocular Rayshard Brooks'un öldürüldüğü restoranı ateşe verdi

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Irkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemlerin günlerdir sürdüğü ABD'de, Atlanta'da bir siyah vatandaş daha polis tarafından öldürüldü. Protestocular polis tarafından vurularak öldürülen siyah vatandaş Rayshard Brooks'un öldürüldüğü restoranı ateşe verdi.

ABD'de George Floyd'un polisin boynuna diziyle bastırması sonucu ölmesiyle başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı sürerken bir siyah vatandaş da cuma günü polisin kendisini vurması sonucu öldü. 27 yaşındaki Rayshard Brooks, cuma günü direksiyon başında bir fast-food restoranının "al-götür" sırasına uyuyakaldığı için polis çağırıldı. Georgia Eyaleti Soruşturma Bürosu Brooks'un gözaltına alındıktan sonra alkol testini geçemediğini belirtti.

Olaya dair incelenen görgü tanığı videosunda Brooks'un bir polisin elektroşok tabancasını aldığı ve koşarak kaçmaya başladığı, diğer polisin aynı tip tabancayla ona ateş açtığı görüldü. Videonun devamında Brooks yerde yatarken görüldü.

Brooks adlı siyah vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin ardından, Emniyet Müdürü Erika Shields istifa etti.

Eylemler şiddetlendi

Brooks'un öldürülmesinin ardından sokağa çıkan protestocular, öldürüldüğü fast-food restoranını ateşe verdi.

İtfaiye ekipleri gelene kadar restoran en az 45 dakika boyunca yanarken protestocular restorana çıkan yolları da kapattı.

Polis görevden alındı

Atlanta Polis Departmanı Sözcüsü Carlos Campos, Rayshard Brooks'u vuran polisin görevden alındığını söyledi.