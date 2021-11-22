ABD'de bir otomobil, Noel geçidi kalabalığına daldı: 5 kişi hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araba, Waukesha kentinde Noel geçiti için yürüyen insanların arasına daldı. Olayda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Pazar akşamı basın toplantısı düzenleyen Waukesha kasabası polis komiseri Dan Thompson, kalabalığın arasına kırmızı bir SUV'nin dalmasının ardından ölenlerin yanı sıra 40'tan fazla insanın da yaralandığını bildirdi.

Önce aileler bilgilendirilene kadar can kaybı ile ilgili açıklama yapmayacaklarını ifade eden Thomson, 12 çocuğun hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Thompson, olayın bir terör saldırısı olup olmadığını bilmediklerini ifade ederken; kalabalığa dalan arabanın bulunduğunu ve bir şüphelinin gözaltında olduğunu söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kırmızı SUV'nin kalabalığa doğru hızla geldiği görülüyor. Görgü tanıkları arabanın kalabalığın arasına dalarken yaklaşık 65 kilometre/saat hızda olduğunu belirtti.

İkinci bir videoda da polisin otomobile ateş açtığı görülüyor.

Başka görüntülerde ise arabanın bando üyelerine ve lise öğrencisi dansçılara vurduğu anlar kaydedildi.

Bölge okullarının pazartesi günü tatil edilmesine karar verildi.