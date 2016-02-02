ABD'de bir kişinin ''Aşırı hız yapıyorsun'' diyerek durdurduğu polis özür diledi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bir polis aracı aşırı hız yaptığı için bir kişi tarafından durduruldu. Bu güne kadar örneğine rastlanmayan bu hareket sonrasında, polis aracını durduran ABD'li, polis memurunu aracına çağırarak aşırı hız yaptığını ve kurallara uyması gerektiğini belirterek, polis memurlarının örnek davranışlar sergilemesi gerektiğini hatırlattı.

CBS News'te yer alan habere göre 40 mil(65 km) hız sınırı olan bir yolda 90 mil(140 km) hız yapan polis memuru ise aşırı hız yaptığı için özür dilediği kişiye kendisini şikayet etmek isterse sicil numarasını ve adını söyleyebileceğini ifade etti.

Polis memuru ile ABD'li şahıs arasında geçen diyalog şöyle:

ABD'li vatandaş: Sizi durdurmamın nedeni Miller yolu civarında 90 milden daha hızlı gidiyordunuz.

Polis memuru: Sahi mi?

ABD'li vatandaş: Evet arkanızdaydım ve beni büyük bir hızla geçtiniz. Size yetişme için 80 mil hız yaptım ancak yetişemedim. Acil bir durum mu vardı?

Polis memuru: Ne kadar hızlı gittiğimi bilmiyorum. Şu anda işe gidiyorum. Hızlı gittiğimi sanmıyorum. Tabii siz başka türlü düşünebilirsiniz. Bana işaret ettiniz diye durdum, her şey yolunda mı?

ABD'li vatandaş: Evet her şey yolunda.

Polis memuru: Hızlı gittiğim için özür dilerim. Adımı ya da sicil numaramı ister misiniz?

ABD'li vatandaş: Hayır ancak insanlara örnek olmanız lazım onun için de kanunlara uymak lazım. Etrafta çocuklar var, insanlar var. Çok hızlı giden polisler var. Kaygılandırıcı bir durum.

Polis memuru: Tamam, teşekkürler, dikkatli gidin.