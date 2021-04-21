ABD'de bir katil, ölümcül doz yerine kurşuna dizilerek idam edilmeyi talep etti

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ABD'nin Nevada eyaletinde 15 yıldır idam edilen ilk insan olması gündemde olan bir katil, ölümcül doz verilmesi yerine kurşuna dizilerek öldürülmeyi talep etti.

Alınacak karara göre haziranda idam edilmesi gündemde olan Zane Michael Floyd'un avukatları, bu talebin bir "geciktirme taktiği olmadığını" ifade etti.

Associated Press'in aktardığına göre avukatlar kurşuna dizilmenin "daha az acı verici" olduğunu ifade etti.

Avukatlar, Floyd'un eyaletin sunduğu üç dozlu idamı istemediğini ifade etti. Yasalara göre ölümcül doza alternatif sunması gereken Floyd, kurşuna dizilmeyi seçti.

ABD'de sadece Mississippi, Oklahoma ve Utah eyaletleri idama izin veriyor. Prosedür 2010 yılından bu yana hiç kullanılmadı.

Savcılar Floyd için idam izni isteyeceklerini duyurmuştu. 45 yaşındaki Floyd, 1999 yılında Las Vegas'ta 4 kişiyi vurarak öldürmüştü.