ABD'de bir kampçı, bozayı tarafından çadırından sürüklenip öldürüldü

T24 Dış Haberler

ABD'de 65 yaşındaki bir kadın, Montana eyaletinde kamp yapmak üzere kurduğu çadırından bir bozayı tarafından çekilerek çıkarıldı ve öldürüldü.

Lokan'ın kardeşi ve arkadaşıyla yaptığı bisiklet turunda gece saatlerinde kamp kurdukları noktaya gelen bozayının kısa süre sonra kaçtığı aktarıldı. 3 kişinin de ayrı çadırlarda kaldığı belirtildi.

Ayının daha sonra sabah saat 3 sularında tekrar gerip Lokan'ı öldürdüğü belirtildi.

Ovando'da yeykililer ayıyı bulmak için çalışmalara başladı. Lokan'ın öldürüldüğü gece tavuk cesetlerinin de bulunduğu kafesin etrafına tuzaklar kuruldu.

Montana'dan bir yetkili, Lokan'ın uğradığı saldırının doğası nedeniyle ayının bir tehdit olarak görüldüğünü belirtti.