ABD'de bir kadın, dünyadaki tüm eşcinsellere dava açtı

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ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan 66 yaşındaki bir kadın, "dünyadaki tüm eşcinsellere" dava açtı ve federal mahkemeden eşcinselliği "günah" ilân etmesini talep etti.

"Kendini Tanrı ve onun oğlu Hz. İsa'nın elçisi" olarak nitelendiren Sylvia Driskell, davada kendi avukatlığını kendisinin yapacağını ifade etti.

Kayıtlara 'Driskell v. Homoseksüeller' olarak geçen davanın 7 sayfalık dilekçesini 66 yaşındaki kadın tamamen el yazısıyla kaleme aldı. Dilekçede de homofobik ifadelere yer veren Driskell, "Homoseksüellik bir günah ve onlar da bunu biliyor, yoksa neden saklasınlar" yazdı.

Dilekçede hiçbir emsal davaya yer verilmezken Driskell sık sık İncil ve Webster Sözlüğü'nden alıntılara yer verdi. 66 yaşındaki kadın, dünyadaki tüm eşcinselleri "dini ve ahlaki yasaları ihlal etmekle" suçladı.

Dava, ABD gündemine LGBTİ hakları aktivisti ve köşe yazarı Dan Savage'in haberi yerel bir gazeteden paylaşarak, "Umarım yeminli şahitlik yapmamı isterler" yazmasıyla gündeme geldi.

Davayla ilgili The Daily Kos'a yazı yazan Steven Payne isimli bir vatandaş alaycı bir tonla, "Eşim Brian ve ben kesin kaybedeceğimiz bu davaya hazırlanmak için tüm varlıklarımızı likidite ettik. Bu kadının son kuruşumuza kadar almasını bekliyoruz. O kadar korktuk ki eşcinsel olmaktan vazgeçtik" yazdı.