ABD'de bir garip 'Koronavirüs düzenlemesi': Çevreyi kirleten şirketlere salgın boyunca ceza verilmeyecek

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Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (US Environmental Protection Agency - EPA) sürpriz bir kararla Koronavrüs salgını süresince çevre yasalarının infazını sağlamayacağını duyurdu ve düzenlemelere uymayan şirketlere yaptırım uygulanmayacağının sinyalini verdi.

Trump yönetimi, salgın boyunca rutin denetlemelere ve kirlilik raporlarına uyum beklemeyeceğini, bu yasalara uymayanlara ceza uygulanmayacağını belirtti.

Şirketler, ihlalleri bir şekilde Covid-19 salgınına bağlayabildiği sürece çevre yasalarından muaf tutulacak. EPA, "halk sağlığına acil bir tehdit" oluşturan durumlarda eyaletlere danışacağını ve müdahale edip-etmemesi gerektiğine karar vereceğini söyledi.

Geçici düzenlemenin ne zamana kadar geçerli olacağıyla ilgili kesin bir tarih yok.

EPA Direktörü Andrew Wheeler, Koronavirüs salgını sırasında şirketlerin "hem işçileri koruyup, hem de temiz hava ve su kurallarına uymasının zorlaştığını" iddia etti. Wheeler, geçici düzenlemenin "olağanüstü durumlar" sebebiyle alındığını bildirdi.

Bu durum, eski EPA yöneticileri ve çevre gruplarının tepki göstermesine sebep oldu. Barack Obama hükûmetlerinde EPA'nın yasa infaz direktörü olan Cynthia Giles, yönetimin bu kararla yasaların ihlal edilmesi için bir "moratoryum" verdiğini ifade etti.