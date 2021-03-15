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Spor

ABD'de bir eyalette trans bireylerin kadın sporcularla yarışması yasaklandı

15 Mart 2021 13:23

ABD'de Mississippi eyaleti valisi Tate Reeves, trans bireylerin kadın sporcularla yarışamayacağını açıkladı.

Mississippi'nin cumhuriyetçi valisi Tate Reeves, kararı kamuoyu önünde imzaladı. Reeves, kadın sporcuların haksızlığa uğramaması için bu adımı attıklarını söyledi.

Mississippi, ülkede trans bireylerin kadın sporcularla yarışmasını yasaklayan ilk eyalet oldu. Yeni yasa, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Karara itiraz hakkı bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 20 eyalette daha benzer kararların alınması gündemde.

 

 

 

 

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