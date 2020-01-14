ABD'de bir Demokrat başkan aday adayı daha yarıştan çekildi

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New Jersey Senatörü Cory Booker, Demokrat parti aday adaylığından çekildiğini ve Kasım'da Donald Trump'ın karşısına çıkacak ismi belirleyecek ön seçimlere katılmayacağını duyurdu.

Kararını ilk olarak destekçilerine bir e-posta ile duyuran Cory Booker, "Bu mücadeleye devam edeceğim, sadece bu sene başkanlığa aday olarak değil" yazdı.

Kısa süre içinde sosyal medya üzerinden bir açıklamada da bulunan Booker, ekibine ve destekçilerine teşekkür etti.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Vermont Senatörü Bernie Sanders, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg'in anketlerde diğer aday adaylarıyla farkı açması birçok kampanyaya son verilmesine sebep oldu. Booker bu kararıyla Kamala Harris, Beto O'Rourke ve Julian Castro gibi isimlere katılmış oldu.