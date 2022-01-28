ABD'de bir bölge okul kurulunun Holokost'u anlatan Maus çizgi romanını yasaklaması tepki çekti

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ABD'nin Tennessee eyaletinde McMinn bölgesinin okul kurulu, Holokost hakkındaki Pulitzer Ödüllü çizgi roman Maus'un sınıflarda okutulmasını yasakladı.

Okul kurulu, çizgi romanda küfür ve çıplak bir illüstrasyon bulunduğu için yasaklandığını belirtti. Karar, ülke genelinde tepki çekti.

Maus, yazar Art Spiegelman'in ebeveynlerinin Auschwitz toplama kampında nasıl hayatta kaldığını anlatıyordu. Spiegelman, kararın kendisini "şoke ettiğini" belirtti.

Spiegelman'in Polonya Yahudisi olan ebeveynleri, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından toplama kampına gönderilmişti. 1992 tarihli Pulitzer dahil birçok ödül kazanan Maus'ta Yahudiler 'fare', Naziler ise 'kedi' olarak resmediliyordu.