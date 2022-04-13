ABD'de bir ay boyunca CNN izleyen Fox takipçilerinin görüşleri değişmeye başladı

ABD'de sağcı çizgisiyle Cumhuriyetçi Parti'ye yakın yayın yapan popüler Fox News izleyicileri üzerinde yapılan akademik bir araştırmada bu izleyicilerin bir ay boyunca daha merkez çizgide yayın yapan CNN kanalını izlediklerinde, yaşanan olaylara dair görüşlerinin değişmeye başladığı tespit edildi.

Araştırma, bir partinin destekçisi izleyicilerin haber kaynaklarını çeşitlendirdiklerinde görüşlerinin de değişme potansiyeli olduğunu göstermesi açısından önemli.

Araştırma California Üniversitesi'nden Doçent Dr. David E. Broockman ve Yale Üniversitesi'nden Yardımcı Doçent Dr. Joshua L. Kalla tarafından yapıldı.

Araştırmaya katılan 763 Fox izleyicisinin rastgele seçilen yüzde 40'lık bölümüne, haftada 7 saat CNN izlemeleri için saat başı 15 dolar para verildi. Araştırma 2020 yılının Eylül ayında yapıldı ve katılımcıların kanalı izleyip izlemediğinin tespiti için kendilerine ufak testler uygulandı.

Bir aylık süreç sonunda CNN izleyemeye başlayanların Covid-19, dönemin başkanı Donald Trump ve diğer Cumhuriyetçi partili vekillerle ilgili görüşlerinde değişimler olduğu görüldü.

Çalışmayı yapan akademisyenler "Düzenli Fox izleyicileri çok partizan olsa da 'medya diyeti' inançları, davranışları ve konuları kavrayışları üzerinde etkili oldu" sonucuna ulaştı.

Örneğin katılımcılar, Trump bir hata yaptığında Fox News'in bunu haberleştirmeyeceği üzerinde fikir birliğine vardı.

"Partizan yayıncılık filtrelemesi"

Çalışmada, Covid, 2020 ABD Başkanlık seçimleri ve siyah hakları protestoları sırasında, iki kanalın nasıl farklı yayın politikaları izledikleri hatırlatılıyor.

CNN'in Covid-19 hakkında çok daha kapsamlı haberler yaptığı, Fox News'in ise salgını çok daha az haberleştirdiği ve salgının neden ciddi bir tehdit olmadığı yönünde haberlere yer verdiği notu düşülüyor.

Irkçılıkla ilgili konuları ise Fox News'in daha çok ve seçerek gösterdiği, ABD'nin şu anki başkanı Joe Biden ve diğer Demokratları, ABD'nin birçok yerinde yapılan siyah hakları protestolarıyla ilişkilendirdikleri görülüyor. CNN'in ise bu konulara çok daha az değindiği belirtiliyor.

İki kanalın, ABD'de 2020'deki başkanlık seçimleri sırasında çok tartışılan ve Trump'ın hile yapıldığını iddia ettiği postayla oy kullanma sistemi hakkında da çok sık haber yaptığı ancak tamamen farklı açılardan haberleştirdikleri hatırlatılıyor.

"Trump'a yönelik algıda düşüş"

Çalışmanın sadece 3. gününde yapılan ankette bile katılımcıların fikirlerinde ciddi değişimler oluşmaya başladığı görüldü.

Kanal değiştiren izleyicilerin "Diğer ülkelerin pandemiyi ABD'den daha iyi yönettiğine inanma oranı", Fox izlemeye devam edenlere göre yüzde 6 daha fazla oldu.

Ayrıca dönemin başkanı Trump'ın Covid salgını yerine siyah hakları protestolarına odaklanması gerektiğini düşünenlerin sayısı da kanal değiştirenlerde yüzde 11 daha az çıktı.

Fox'tan CNN'e geçen izleyicilerin Trump'a yönelik algılarını ölçen "his termometresi" puanlarında da yaklaşık yüzde 3'lük düşüş olduğu görüldü.

"Biden başkan seçilirse, siyah hakları protestocularının daha çok polisi öldürdüğünü göreceğiz" önermesine Fox yerine CNN izlemeye başlayanlar arasından destek verenlerin, diğer gruba göre 13 puan daha az olduğu görüldü.

Yine aynı şekilde izlediği kanalı değiştirenlerin, "Biden destekçilerinin polis ölümlerine sevindiğine" dair önermeye inanma oranının 10 puan daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Mektupla oy kullanmaya olan desteğin ise CNN izlenmeye başladıktan sonra 7 puan arttığı görüldü.

"Fox, Trump'la ilgili olumsuz bilgi vermez"

Araştırmacılar, "Fox News yerine CNN izlemenin, bu kişilerin gündemdeki olaylarla ilgili maddi verilerle ilgili algılarında ve 2020 başkanlık seçimi adaylarıyla ilgili bilgilerinde büyük etkileri olduğunu gördük. Donald Trump'la ve Covid'le ilgili yaklaşımlarında değişiklikler olduğu görüldü" diyor.

Örneğin, "Bununla tutarlı olarak, katılımcılar Fox News'in Trump ile ilgili olumsuz bilgilere yer vermediğinde hemfikir oldu" bilgisi veriliyor.

Araştırmacılar, bu durumun, kısmen partizan yayıncılığın yaptığı filtreleme, yani bir haberi işlerken verileri seçerek yayınlayıp bazılarını hiç yayınlamamalarından kaynaklandığı ve izleyicilerin buna bağlı olarak önyargılara dayanan verilerle bilgilendirildiği sonucuna vardı.

Akademisyenler, partizan yayıncılığın "sadece seçim avantajı sunmakla kalmadığına, aynı zamanda demokratik hesap verilebilirliğe de tehdit oluşturabileceğine" dvurgu yapıyor.

"CNN izlemenin izleyici üzerinde etkisi olduğunu görmek bile şaşırtıcı"

Çalışma, izledikleri televizyon kanalları ve takip ettikleri sosyal medya çevrelerinin etki alanı yani "yankı odaları" içinde kalan kişiler hakkında bilgi vermesi açısından önemli.

Yale Üniversitesi'nden araştırmacı Yardımcı Doçent Dr. Joshua L. Kalla, "Birçok insan bu izleyicinin CNN'in söylediği her şeye karşı çıkacağını düşünür, ancak araştırmada gördük ki insanlar CNN'den bir şeyler öğrenmeye ve tavırlarını değiştirmeye başlıyor. CNN izlemenin izleyici üzerinde herhangi bir etkisi olduğunu görmek bile şaşırtıcı" diyor.

Ancak Kalla çalışma bittikten ve saat başı 15 dolarlık ödeme sonlandırıldıktan sonra araştırma gurubundaki izleyicilerin Fox News izlemeye geri döndüklerini ekliyor.

CNN ve Fox, Amerikan halkının haber almak için en çok izlediği kanalların başında geliyor ancak siyasi çizgileri çok farklı.

CNN, 1980 yılında Ted Turner tarafından kurulmuştu ve Warner Bros. Discovery şirketine ait. FOX ise Avustralya-ABD vatandaşı medya patronu Rupert Murdoch tarafından kuruldu.