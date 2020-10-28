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Dünya

ABD'de bir ailenin 'şömine süsü' olarak kullandığı kafatası 8 yıldır kayıp birine ait çıktı

28 Ekim 2020 13:32

ABD’de kimliği belirisiz bir kişinin 1 yıl önce evine götürerek, şöminesinin üzerine süs eşyası olarak koyduğu kafatasının 8 yıldır kayıp olan Junior Willie McCann’e ait olduğunu ortaya çıktı.

ABD'nin doğu eyaletlerinden Tennessee’deki Gobey bölgesinde bir kişi, bulduğu kafatasını eve götürerek şöminesinin üstüne bir yıldan fazladır süs eşyası olarak kullandı.

Komşuların dikkatini çekmesi üzerine polise ihbar edilen kimliği belirsiz kişinin evine gelen polis, kaftasını incelenmek üzere DNA merkezine gönderdi.

Yapılan incelemelerde, kafatasının 8 yıldır haber alınamayan Junior Willie McCann’e adlı kişiye ait olduğu tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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