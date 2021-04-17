ABD'de bilim insanları, "piyasadaki en beyaz boyadan daha beyaz boya" geliştirdi

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ABD'de bilim insanları, "Mevcut olan en beyaz boyadan çok daha beyaz bir boya geliştirdiklerini" ifade etti.

BBC'nin aktardığına göre Purdue Üniversitesi'nde yapılan testlerde "ultra-beyaz" boyanın güneş ışığının yüzde 98'ini yansıttığı görüldü.

Bilim insanları, bu boyanın enerji tasarrufunda ve iklim değişikliğiyle mücadelede etkili olabileceğini savundu.

Araştırmanın başındaki Prof. Xiulin Ruan, piyasadaki mevcut boyaların güneş ışığının sadece yüzde 80 ila 90'ını yansıttığını ifade etti.

Bazı büyük şehirlerde "serin çatı" olarak da tabiredilen beyaza boyanmış çatılar kullanılmaya başladı. Bu tür çatıların klima kullanımını azaltacağı düşünülüyor. Boya ne kadar çok güneş ışığını yansıtırsa, ev o kadar serin kalabiliyor.