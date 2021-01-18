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Dünya

ABD'de Biden'ın yemin törenine "içeriden saldırı" endişesi: 25 bin Ulusal Muhafız mensubuna güvenlik incelemesi yapılıyor

18 Ocak 2021 07:56

T24 Dış Haberler

ABD Federal Soruşturma Bürosu, "içeriden bir saldırı düzenlenebileceği endişesiyle" Joe Biden'ın yemin töreninde görev alacak 25 bin Ulusal Muhafız mensubu hakkında da güvenlik incelemesi yapacak.

Ordu sekreteri Ryan McCarthy, komutanlara sorumlu oldukları askerleri iyi izlemeleri konusunda komut verildiğini ve Ulusal Muhafız mensuplarına "içeriden gelebilecek saldırılara karşı" eğitim verildiğini bildirdi.

Kendisi ve diğer ordu liderleri üç saatlik bir güvenlik tatbikatına katıldıktan sonra konuşan McCarthy, "Süreci ilerletmeye devam ediyoruz. Bu operasyonda görev yapacak herkesi ikinci, üçüncü defa inceliyoruz" dedi.

Pazar günü çeşitli eyalet başkentlerinde ufak eylemler meydan geldi.Eylemler, eyalet yetkililerinin beklediği büyüklüğe ulaşmadı. 

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