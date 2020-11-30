ABD'de Biden, Beyaz Saray medya ekibinin tamamen kadınlardan oluşacağını duyurdu

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ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, tamamı kadınlardan oluşan bir Beyaz Saray kıdemli iletişim ekibi seçtiğini duyurdu.

Biden-Harris 2020 kampanyasının iletişim direktörlüğünü yapan Kate Bedingfield'in yeni dönemde Beyaz Saray iletişim direktörü olacağı açıklandı. Uzun süredir Demokrat Parti'nin sözcülüğünü yapan Jen Psaki de Biden'ın basın sözcüsü olacak.

Pazartesi günü ilk istihbarat brifingini alacağını belirten Biden, Bütçe ve Yönetim Ofisi'nin direktörünün de yeni dönemde kadın olacağını açıkladı. The Guardian'a konuşan kaynaklar, Center for American Progress isimli düşünce kuruluşunun Başkanı Neera Tanden'in bu pozisyona getirileceğini söyledi.

Bu isimlerin tümü Obama hükûmetlerinde de görev yapmıştı. Bedingfield, Başkan Yardımcısı olduğu dönemde Biden'ın iletişim direktörüydü; Psaki, Beyaz Saray İletişim Direktörü ve Dışişleri Bakanlığı sözcüsü olarak görev yaptı; Tanden de Sağlık Bakanı Kathleen Sebelius'un kıdemli danışmanıydı.

Biden, konuyla ilgili açıklamasında, "Başkanın en önemli görevlerinden biri Amerikan halkı ile direkt ve doğru şekilde iletişi kurmaktır. Bu ekibin Beyaz Saray ile Amerikan halkını bağlama sorumluluğunu yerine getireceğine güveniyorum" diye konuştu.

Seçilmiş Başkan, "Bu kalifiye, tecrübeli iletişimciler işleri için farklı bakış açıları sunuyor. Ayrıca hepsi kendini bu ülkeyi daha iyi bir şekilde tekrar inşa etmeye hazır durumda" ifadelerini kullandı.