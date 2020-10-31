ABD'de başkanlık seçimleri için şimdiden 90 milyondan fazla oy kullanıldı

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, birçok eyalette başlayan erken oy kullanma sürecinde şu ana dek 90 milyondan fazla kişinin oyunu kullandığı bildirildi.

ABD seçime giderken posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 57 milyonu geçerken, yaklaşık 33 milyon kişi de seçim merkezlerinde oylarını bire bir kullanma yolunu tercih etti.

Kullanılan erken oyların 2016 başkanlık seçiminde kullanılan toplam oyların yüzde 65,3'üne denk geldiği belirtildi.

California 9 milyon 763 bin, Teksas 9 milyon 669 bin ve Florida 8 milyon 294 binden fazla oyla ülkede erken oylamanın en fazla yapıldığı eyaletler olarak öne çıkarken, posta yoluyla oylama için ülke genelinde seçmenlerin 91 milyondan fazla oy pusulası talep ettiği bildirildi.