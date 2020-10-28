ABD'de başkanlık seçimine bir hafta kaldı: Kritik eyaletlerde durum ne?

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ABD'de kritik seçimlere tam bir hafta kala 'salıncak eyaletler'deki anketlerde değişimler yaşanmaya başladı.

Herhangi bir partinin 'kalesi' olarak nitelendirilmeyen bu 'salıncak eyaletler'in seçimden seçime hangi adayı tercih ettiği değişiyor. Dolayısıyla bu kararsız eyaletleri kazanmak adaylar için büyük önem teşkil ediyor.

Biden mevcut anketlere göre 12 salıncak eyaletin 9'unda önde. Ancak son haftalarda Trump 8 eyalette rakibine yaklaşmayı başarırken yapılan anketlerin ortalamasını alan RCP'ye göre Florida'da rakibini geçti.

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Biden'ın rakibine üstünlük kurduğu salıncak eyaletlerin 5'inde fark sadece yüzde 3 bandında. Ancak bu eyaletlerin arasında Trump'ı 2016'da Beyaz Saray'a taşıyan Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin gibi eyaletler de bulunuyor. Biden'ın anketlerde olduğu gibi küçük bir farkla bile bu üç kritik eyaleti kazanarak Seçmenler Kurulu oylarını alması seçimin kaderini belirleyebilir.

Öte yandan Trump, Ohio'da farkı açmaya başlarken yeni anketlere göre Arizona ve Georgia'da rakibini yakalamaya başladı. Yeni anketler Texas ve Iowa'da ise Trump'ın oy kaybı yaşamaya başladığını gösteriyor. Texas uzunca bir süre Cumhuriyetçilerin en önemli kalelerinden biriydi, ancak 3 Kasım öncesi yapılan bazı anketler Biden'ı önde gösterdi. Texas'ın kaybedilmesi Cumhuriyetçi Parti'de büyük yankı uyandırabilir.

Öte yandan RealClearPolitics'in (RCP) son anketlerden aldığı ortalamaya göre Trump, kampanya sürecinde ilk kez Florida'da öne geçti. Ağustos başında anketler Biden'ın rakibinin 8 puan kadar önünde olduğunu gösteriyordu.

Ulusal çaptaki anketlerde ise Biden oy kaybetse de ciddi anlamda üstünlüğünü koruyor. 270toWin geçen hafta Biden'ın 300'ün üstünde Seçmenler Kurulu oyu alacağını öngörüyordu, bu hafta ise tahminini 290'a çekti. Bir adayın başkan olabilmek için 270 Seçmenler Kurulu oyu alması gerekiyor.

Salıncak eyalet nedir?