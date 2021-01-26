ABD'de başkanlık köpekleri Major ve Champ de Beyaz Saray'a taşındı

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Biden ailesinin köpekleri Major ve Champ de artık Beyaz Saray'a "evim" diyebilecek.

ITK'ye konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi Biden ailesinin köpeklerinin Beyaz Saray'a yerleştiğini duyurdu.

Beyaz Saray, Alman kurtlarının bahçede oynarken fotoğraflarını yayımladı. Major, bir barınaktan sahiplenildikten sonra Beyaz Saray'da yaşayan ilk köpek olarak tarihe geçti. Joe ve Jill Biden, Major'ı 2018 yılında Delaware Humane Association'dan sahiplenmişti.

Joe ve Jill Biden geçen hafta düzenlenen yemin töreninden sonra Beyaz Saray'a taşınmıştı. ITK'nin aktardığına göre başkanlık ailesi, tüylü dostları 1600 Pennsylvania Avenue'ya taşınmadan önce yerleşme işlemlerini tamamlamak istedi.

ABD'nin 44. Başkanı Donald Trump, yaklaşık 100 yıldır köpeği olmayan ilk ABD lideriydi.