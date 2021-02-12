ABD'de azil duruşmalarında 3. gün: "Trump demokrasiye hâlâ açık tehdit oluşturuyor"

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ABD'de azil süreci yöneticileri ana argümanlarını sunarken ülkenin "halkı isyana teşvik etmekle" suçlanan 45.lideri Donald Trump'ın ABD demokrasisine hâlâ açık ve mevcut tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Duruşmalarda savcı olarak görev yapan ve tamamı Demokrat Partililerden oluşan azil süreci yöneticileri, Trump'ın tekrar resmi göreve aday olması engellenmezse gelecekte ülkede yeni şiddet olaylarına yol açabileceği belirtildi.

Duruşma sırasında senatörlere seslenen baş azil süreci yöneticisi Jamie Raskin, "Sevgili meslektaşlarım, bu salonda Senato'nun tekrar Oval Ofis'e girmesine izin vermesi durumunda Trump'ın istediklerini almak için insanları şiddete teşvik etmeyeceğine inanan var mı?" diye sordu. Raskin sözlerine, "Bunun için daha fazla polis memurunun hayatını ortaya koyar mısınız? Ailenizin güvenliğiyle kumar oynar mısınız? Demokrasinizin geleceğini ortaya koyar mısınız?" diye devam etti.

Azil süreci yöneticileri, argümanlarıyla eski bir başkan için azil süreci yönetmenin manasız olduğunu ve elinden alınabilecek bir görev olmadığı için bu sürecin anayasaya aykırı olduğunu savunan Cumhuriyetçilerin tezlerini çürütmeye çalıştı.

Temsilciler Meclisi üyesi Red Lieu, "Dört yıl sonra Trump'ın tekrar aday olma ihtimali beni korkutmuyor. Aday olup kaybetme ihtimali beni korkutuyor. Çünkü yine aynı şeyi yapabilir"" dedi.

Demokratların ana argümanlarını sunmayı dün bitirmesinin ardından Trump'ın avukatları bugün savunma yapacak.

Savunma da argümanlarını sunduktan sonra senatörler taraflara sorularını soracak ardından da görgü tanıkları ifade verecek ve ilgili dökümanlar sunulacak.

Savcılar ve savunma bu adımdan sonra kapanış argümanlarını yaparak karar sürecini başlatacak. Senato'da şu anda çoğunluk Demokratlarda bulunuyor, ancak iki partinin de 50'şer senatörü var. Eşitlik durumlarında Demokratlara çoğunluğu Senato Başkanı olarak da görev yapan Başkan Yardımcısı Kamala Harris sağlıyor. Ancak mevcut veya eski başkanın suçlu bulunması için salt çoğunluk yeterli değil, senatörlerin üçte ikisinin oyu gerekiyor. Bu sebeple Trump'ın suçlu bulunması için en az 17 Cumhuriyetçi'nin eski lidere karşı oy kullanması gerekiyor. Bu, düşük bir olasılık olarak görülüyor. Senato'nun üçte ikisi destek vermezse Trump aklanacak.

Eğer Trump suçlu bulunursa, gelecekte Trump'ın resmi görev almasını önlemek için de bir oylama yapılacak. Bu oylamada salt çoğunluğun evet oyu vermesi durumunda Trump bir daha resmi görev yapamayacak.