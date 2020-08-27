ABD'de atletler polis şiddetine karşı maçları boykot ediyor; spor karşılaşmaları teker teker erteleniyor

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ABD'de basketbol, beyzbol ve futbol oyuncuları, polis şiddeti ve sistematik ırkçılığa karşı şu ana kadar attıkları en büyük kolektif adımı atarak Kenosha'da siyah bir adamın polis tarafından 7 defa sırtından vurulması sebebiyle maçlara çıkmadı.

Boykot dalgası Jacob Blake isimli vatandaşın vurulduğu Wisconsin eyaletini NBA'de temsil eden Milwaukee Bucks'ın Orlando Magic'le oynayacağı play-off karşılaşmasından önce soyunma odasından çıkmayı reddetmesiyle başladı. Kısa süre içinde iki NBA play-off karşılaşmasının daha ertelenmesine karar verildi.

Bu kararların ardından bazı beyzbol ve futbol takımlarından oyuncular da çarşamba akşamı oynanacak karşılaşmalarda forma giymeme kararı aldı.

NBA ve WNBA oyuncuları ülkede George Floyd cinayetinin ateşlediği polis şiddeti ve sistematik ırkçılık eylemlerinden sonra parkeye çıkarken ulusal marş sırasında diz çöktü ve "Siyah Canlar Kıymetlidir" yazılı formalar giydi. Ancak birçok oyuncu ve koç konuya istedikleri derecede dikkat çekemediklerini belirten açıklamalar yaptı. Brooklyn Nets gardı Kyrie Irving, karşılaşmaların halkın dikkatini gerçek sorunlardan uzağa çekiyor olabileceğini gündeme getirdi.

Milwaukee oyuncularının gerçekleştirdiği eylemin ve başlattığı akımın ABD sporlarının tarihinde eşi benzeri bulunmuyor. Takımın oyuncusu George Hill, pazartesi günü eylemin sinyallerini vererek, "Dürüst olmak gerekirse bu lanet yere gelmemeliydik bile. Bu yaptığımız ilgiyi gerçek sorunlardan uzağa çekiyor" dedi. Hill, dün karşılaşmaya çıkmama kararı almalarından sonra takım adına açıklamada bulunarak Blake'i vuran polis memurlarının yargılanmasını talep etti.

Aynı saatlerde WNBA takımı Washington Mystics'in oyuncuları, Atlanta Dream ile oynayacakları karşılaşmaya üstünde Jacob Blake yazan ve kurşun deliklerini sembolize eden yırtıklar bulunan tişörtlerle geldi.

Ulusal Beyzbol Ligi'nde Milwaukee Brewers - Cincinnati Reds, San Diego Padres-Seattle Mariners ve San Francisco Giants-Los Angeles Dodgers karşılaşması oyuncuların kararıyla iptal edildi.

ABD'nin en üst seviye futbol ligi MLS'de gecenin 6 maçından 5'i sporcuların sahaya çıkmayı reddetmesi nedeniyle iptal edildi. Orlando-Nasville karşılaşması ise küçük bir grup taraftara açık şekilde oynandı.

Tenis yıldızı Naomi Osaka da Western & Southern Open'daki yarı final karşılaşmasına çıkmayacağını duyurdu. Osaka, "Atletten önce ben bit siyah kadınım. Ve siyah bir kadın olarak şu anda benim tenis oynamamdan çok daha önemli konulara dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum" şeklinde bir Twitter paylaşımıyla kararını duyurdu.

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde polis memurları Jacob Blake isimli siyah vatadaşa bir arabaya binmeye çalışırken 7 el ateş etmişti. Polis, Blake'in memurlardan kaçmakta olduğunu ifade etmişti. Doktorlar Blake'in felçli kalmasını bekliyor. Olaylardan sonra Wiconsin'de büyük eylemler meydana geliyor.