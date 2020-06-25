ABD'de Assange'a yönelik davada yeni iddianame hazırlandı: Wikileaks, Anonymous ile iş birliği yaptı

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ABD'deki bir federal büyük juri, Wikileaks'in kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'a yönelik davada ilk iddianameyi hükümsüz kılan ikinci bir iddianame hazırladı.

Yeni iddianamede Assange'a yeni suçlamalar yöneltilmezken, eski suçlamaların kapsamı genişletildi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın basınla paylaştığı açıklamaya göre, yeni iddianamede Wikileaks'in kendi çıkarları için bilgisayar korsanları işe aldığı belirtiliyor.

İddianamede Assange'ın Anonymous ile de iş birliği yaptığı belirtiliyor.

Britanya'da tutuklu bulunan Assange'a ABD'de 17 farklı casusluk suçlaması yöneltiliyor. Britanya'daki yargı süreci, Assange'ın casuslukla suçlandığı ABD'ye iade edilip edilmeyeceğini belirleyecek.