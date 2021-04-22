ABD'de araştırma: İki doz aşı olan 417 kişi arasında yeniden Koronavirüs'e yakalananların sayısı 2

ABD'de Rockefeller Üniversitesi'de Koronavirüs'e karşı iki doz aşısını olan 417 işi üzerinde yapılan araştırma yalnızca yüzde 5'inin yeniden enfekte olduğunu gösterdi.

CNN'de yer alan habere göre, New York'ta yapılan çalışma, ABD'de Pfizer ve Moderna aşılarını olan kişilerin yeniden Koronavirüs'e yakalanma risklerini "oldukça düşük" olarak gösterdi.

New England Journal of Medicine'de yayımlanan çalışmaya göre, Rockefeller Üniversitesi'nde Pfizer ya da Moderna aşısı olan 417 kişinin 2'si, yani yüzde 5'i, Koronavirüs'e yeniden yakalandı.

Çalışma, aşıyı geçerek enfeksiyona neden olan bazı Korovirüs varyantları olduğunu gösterdi. Hasta olan bir kişideki varyant, Güney Afrika varyantıyla bağlantılı E484K oldu. Bu varyantın "kaçış mutantı" olarak bilindiği belirtildi.