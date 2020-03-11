ABD'de altı eyalet daha ön seçimler için oy kullandı: Biden makası açtı, Sanders genç seçmenlere tepki gösterdi

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Kasım ayında yapılacak seçimlerde yeni ABD başkanı olmak için Donald Trump'ın karşısına çıkacak adayı belirleyecek ön seçimlerde Joe Biden, rakibi Bernie Sanders karşısında makası açmaya başladı.

Demokrat Parti ön seçimleri dün 6 eyalette yapılan oylama ile devam etti. Seçim kampanyasına son veren Pete Buttigieg, Amy Klobuchar ve Michael Bloomberg gibi isimlerin açık desteğini alan Biden, Michigan, Missouri ve Mississippi eyaletlerinde kazanmayı başardı.

Idaho, Kuzey Dakota ve Washington eyaletlerinde henüz bir kazanan ilan edilmedi. Mevut sonuçlara göre Kuzey Dakota'da 11 puanla Sanders'ın, Idaho'da ise 5 puan ile Biden'ın üstünlüğü bulunuyor. Washington eyaletinde ise oy sayma işleminin yüzde 67'si tamamlanmışken iki aday kafa kafaya sonuçlar aldı.

Biden, gecenin en çok delege veren eyaleti Michigan'ı yüzde 15 gibi büyük bir farkla kazandı. Bir başka büyük eyalet olan Missouri'de Biden, oyların yüzde 81'ini alarak Sanders'tan onlarca fazla delege kazandı.

Mevcut sonuçlar şöyle:

Biden, Sanders'la arasındaki delege farkını 150'nin üzerine çıkartarak yarışın geri kalanı için çok önemli bir avantaj elde etti. Eski Başkan Yardımcısı, 'Süper Salı'da kazandığı liderliği üzerine koyarak büyütmeyi başardı. Bin 991 delegeye ulaşan aday adayının Demokrat Parti'nin başkan adayı olacağı ön seçimlerde, 23 eyalet ve çeşitli bölgeler henüz sandığa gitmedi.

Bağımsız Vermont Senatörü Sanders, alınan başarısız sonuçlar sebebiyle genç seçmene ve medyaya tepki gösterdi. Büyük şirketlerin sahibi olduğu anaakım medya kanallarının politikalarını yeterince aktarmadığını ifade eden Sanders, "Kötü haberleri vereyim, size dürüst davranacağım; gençler, yaşlılara göre çok daha az oy kullanıyor. Bu bir olgu. Umarım tüm yaşlılar oy kullanır, ancak gençlerin de aynı oranda oy kullanması lazım" dedi. Anketler, Sanders'ın genç seçmenler arasında çok daha popüler olduğunu gösteriyor.

Biden, zafer konuşmasında birleştirici bir dil kullanmayı tercih etti. Eski ABD Başkan Yardımcısı, Sanders'ın seçmenine teşekkür ederek, "İkimizin de ortak bir hedefi var ve beraber Donald Trump'ı yeneceğiz" diye konuştu.

Demokrat Parti ön seçimleri, önümüzdeki hafta Arizona, Florida, Illinois ve Ohio eyaletlerinde yapılacak oylamayla devam edecek.