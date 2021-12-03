ABD'de alacaklılar, borçlulara sosyal medyada direkt mesajla ulaşabilecek

ABD’de alacaklılar artık borçlulara sosyal medya hesaplarının direkt mesaj bölümünden ulaşabilecek.

BBC’de yer alan habere göre, Tüketici Finansal Koruma Bürosu’nun (CFPB) yeki duyurduğu kuralla, alacaklılar borçlulara sosyal medya üzerinden ulaşabilecek.

Yeni düzenleneme CFPB tarafından geçen sene Trump yönetimi döneminde onaylanmıştı. Buna göre, alacaklılar yalnızca özel mesaj bölümünden borçluların sosyal medyasına ulaşabilecek. Alacaklının kaç mesaj atabileceğine ilişkin bir sınırlama bulunmayacak.

Telefon aramalarına ilişkin de yeni bir limit belirlendi. Buna göre, bir borç için haftada en fazla yedi kere arama yapılabilecek. Birden fazla borç içinse yediden fazla aram yapılabilecek.

Yeni düzenlemeyi eleştirenler, telefon faturaları gibi alacakların sosyal medyada yanlış kişilere gönderilebileceği, özel hayatın ihlal edilebileceğini söyledi.