ABD'de aktivistlerin yarışacağı reality show programı tepki çekti; içerik değiştirildi

Aktivistlerin yarışacağı televizyon program planı, kampanyacılar tarafından tepki çekmesi sonucunda yeniden değerlendirmeye alınacak.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'de ekim sonunda yayınlanması planlanan "The Activist" isimli reality programı tepki çekti. Aktivistlerin reality programı formatında yarışacağı program, gerçek aktivist değerlerine karşı duyarsız olmakla suçlandı.

Eleştirilerin üzerine programda yer alması planlanan bir yıldızın da tepkilere katılmasıyla, yapımcılar içeriği yeniden değerlendirme kararı aldı.

Programın yapım ekibinin bir parçası olan Global Citizen isimli kuruluş "Küresel aktivizm, iş birliği ve ortak çalışmaya dayalıdır, yarışmaya değil. Aktivistlerden, sunuculardan ve aktivist topluluğundan yanlış anladığımız için özür dileriz" açıklamasını yaptı.

Programın reality show programından çıkarılarak aktivistleri anlatan belgesele dönüştürülmesine karar verildi.

Programın ilk versiyonunda jüri ekibinde şarkıcı Usher, oyuncu Priyanka Chopra ve dansçı Julianne Hough yer alacaktı.