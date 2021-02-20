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Dünya

ABD'de 95 yaşındaki eski Nazi kampı gardiyanı sınır dışı edildi

20 Şubat 2021 20:01

ABD'de 95 yaşındaki eski bir Nazi toplama kampı gardiyanı olan Friedrich Karl Berger sınır dışı edildi. Bugün Almanya'nın Frankfurt kentine getirilen Berger'in cinayetten yargılanması bekleniyor.

Reuters'ın haberine göre; Alman yetkililer Berger'in cumartesi günü Frankfurt'a geldiğini ve sorgulanmak üzere Hesse eyaleti müfettişlerine teslim edildiğini doğruladı.

Geçen yıl bir ABD mahkemesi, Almanya'da 1945'te Hamburg yakınlarındaki bir toplama kampında tutulanların öldürülmesine ilişkin başlatılan bir soruşturma nedeniyle Berger'in sınır dışı edilmesine karar vermişti.

1959'dan beri ABD'de yaşayan Berger, Hollanda sınırına yakın Meppen bölgesinde bir toplama kampında birkaç hafta gardiyanlık yaptığını kabul etti.

Alman polisinin, savcılardan Almanya'ya döndükten sonra tekrar sorgulanmasını istediği Berger'in cinayetten yargılanabileceği belirtildi.

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