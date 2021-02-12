ABD'de 9 yaşındaki kız çocuğunu kelepçeleyen ve biber gazı sıkan polisler açığa alındı

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ABD'de Rochester kentinde, sinir krizi geçiren dokuz yaşındaki bir kız çocuğuna, polis aracının arka koltuğunda kelepçeli bir şekilde tutulurken biber gazı sıkıldığına dair görüntüler ortaya çıktı. Olaydna sonra görevden uzaklaştırılan polisin vücut kamerasından çıkan görüntülerde çocuğun "Lütfen bunu yapmayın, gözüm yanıyor" diye bağırdığı duyuldu.

ABD'nin Rochester kentinde 29 Ocak'ta yaşanan olayın kamera görüntüleri polis kameralarının incelenmesi sonucu ortaya çıktı. Görüntülerde, çocuğun polis aracının arka koltuğunda kelepçeli bir şekilde tutulduğu, polisin sert müdahalesi sırasında biber gazı sıkıldığı görüldü.

Çocuğun annesi Elba Pope, kızın babası ve annesi arasında bir kavga sırasında polisi aradığı ancak sinir krizi geçirdiği için psikolojik yardım ekiplerini istediğini söyledi.

9 yaşındaki kız çocuğunun gözlerinin yandığını söylediği, babasını çağırdığı anlar kamerada duyuldu. Polis memurları çocuğa ambulansın yolda olduğunu ancak karlı yol nedeniyle geciktiğini söyledi.

Olayda sorumlu polisler görevden uzaklaştırılırken Belediye Başkanı Lovely Warren de şeffaf olmak amacıyla olayın 90 dakikalık görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.