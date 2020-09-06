ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Fauci: 7 eyalette vakalar yükselişe geçti

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Koronavirüs salgının merkez üssü konumunda bulunan ABD’de vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci yaptığı açıklamada, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Iowa, Arkansas, Missouri, Indiana ve Illinois gibi eyaletlerde koronavirüs vakalarının yükselişe geçtiğini aktardı.

Fauci, ”Bu eyaletlerde testlerin pozitif yüzdesinde bir artış görülmeye başlandı, bu bir sorun olacağını gösteriyor. Sayılar rahatsız edici” ifadelerini kullandı. 7 eyalette İşçi Bayramı ile hafta sonu tatilinin birleşmesi sonucu vaka sayısında artış yaşanacağı konusunda uyarıda bulunan Fauci, "Bu gerçekten ülke olarak nasıl davrandığımıza bağlı. Dikkatsiz davranırsak hafta sonu ve İşçi Bayramı'nın ardından ülke çapında ani bir yükseliş yaşayabiliriz" dedi.

ABD’de bulunan John Hopkins Üniversitesi verilerine göre, 250 bin 105 vaka ile Illinois ülkede şu anda en riskli eyalet konumunda bulunuyor. Diğer 6 eyalette ise toplam vaka sayısı Indiana’da 98 bin 968, Missouri'de 92 bin 280, Iowa'da 69 bin 116, Arkansas'ta 64 bin 165, Güney Dakota'da 14 bin 889 ve Kuzey Dakota'da ise 13 bin 334’e ulaştı. Illinois, şu ana kadar 8 bin 385 kişinin Kovid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesi sonucu diğer 6 eyalete göre en yüksek ölüm oranına sahip bulunuyor.

Öte yandan ABD'de toplam vaka sayısı 6 milyon 416 bin 821’e yükselirken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenleri sayısı ise 192 bin 522’ye ulaştı.