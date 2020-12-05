ABD'de "58 dolarlık 'Zengilere Vergi Uygulayın sweatshirt'ü" tartışması

ABD'de Demokrat Parti'nin ilerici kanadının önde gelen isimlerinden Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez'in (AOC) internet üzerinden sattığı "Zenginlere vergi uygulayın" (Tax the Rich) sweatshirtlerinin fiyatının 58 dolar olması tartışma konusu oldu.

Muhafazakar yorumcular, AOC'nin sattığı ürünün fiyatının çok yüksek olduğunu iddia etti.

Muhafazakar çevrenin en ünlü yorumcularından Ben Shapiro, "Sadece zengin olanların bu aptal sweatshirte parası yeter" şeklinde bir Twitter paylaşımında bulundu.

Daha sonra AOC'nin "öğrenci kredisi"ne tepki gösteren tişörtünün fotoğrafını paylaşan Shapiro, "27 dolarla AOC'nin saçma sapan tişörtünü almak yerine kendi rızanızla aldığınız öğrenci kredisini ödeyebilirsiniz" yazdı.

AOC bu paylaşımların ardından, "Cumhuriyetçiler halk hareketimizi ayakta tutan ürünlerimizde köle maaşı verilen işçiler çalıştırmadığımız için aklını kaybediyor. Bizim ürünlerimiz ile Trump'ın ürünleri arasında fark ne mi? Bizim ürünlerimiz ABD'de yapılıyor" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

Sol görüşleriyle alay etmek için "Ürünlerini bedavaya dağıt" diyen yorumculara da yanıt veren AOC, "Zaten veriyoruz. Gönülüü olun yeter" ifadelerini kullandı.